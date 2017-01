Sakala, 13. (26.) I 1917

Holstrest. Seltsi-elu on siin soikus. Ainukene silmapaistew selts on Muusika ja Laulu Selts. On ka teisi ühisusi katsutud «pukki» ajada, aga seni ei ole weel seda jõutud. 1914. aastal, kui Holstre mõisa maa ära jaotati, siis tärkas mõte piima-ühisust ja mesilaste kaswatuse seltsi asutada. Paluti ka nimetatud ühisuste jaoks maa-tükid, mis ka anti. Piima-ühisus hakkas töötama ja tõotas alguses edu. Kuid hiljem tuli põdemise ajajärk ja selts heitis poole aasta pärast hinge.