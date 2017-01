Pöördumine Eesti metsa säästva majandamise nimel

PRAEGUNE EESTI metsapoliitika ja metsade majandamise praktika ei arvesta piisavalt turismisektori vajadustega. Üha suurenev metsade raiumine on vastuolus Eesti rahvusvaheliselt kujundatud kuvandiga puutumatust loodusest ja kaitstud metsadest.

Teoreetiliselt on metsadest kaitse all 26 protsenti, tegelikkuses aga tehakse rahvusparkides igapäevaseid raietöid. Selline vastuolu on negatiivse mõjuga Eesti turismiettevõtetele ning kaudselt kogu Eesti majandusele ja mainele.

Turismisektor on Eesti majanduse üks nurgakividest, sisemajanduse koguprodukt on samas suurusjärgus nagu metsatööstussektoril. Eestit külastavate välisturistide arv kasvab järjepidevalt.

Mets on eesti väga oluline turismiväärtus ja turismimajanduslik ressurss. Paraku ei ole turismisektori esindajaid kaasatud metsade majandamist suunavate otsuste tegemisse.

Eeltoodust lähtudes esitame oma ettepanekud.

Esiteks: hoida kaitsealade metsad looduslikud ja teenida seeläbi pikaajalist majanduslikku tulu turismist.

Teiseks: arvestada metsanduspoliitika kujundamisel turismisektori huvidega ja viia vastavad muudatused sisse seadusandlusesse.

Kolmandaks: kaasata turismisektori esindajad Eesti metsanduspoliitikat kujundavatesse institutsioonidesse.

Eesti loodusturismi­ettevõtete ühendus,

mittetulundusühing Eesti Maaturism,

Eesti spaaliit,

mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism,

sihtasutus Põhja-Eesti Turism,

sihtasutus Lõuna-Eesti Turism,

sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur,

sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur,

sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus,

sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus,

sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus,

mittetulundusühing Läänemaa Turism,

mittetulundusühing Viljandimaa Turism,

sihtasutus Tartumaa Turism,

mittetulundusühing Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal,

mittetulundusühing Soomaa Turism,

mittetulundusühing Peipsimaa Turism,

mittetulundusühing Setomaa Turism,

osaühing Kumari Reisid (Estonian Nature Tours),

osaühing Reimann Reisid,

osaühing 360 Kraadi,

osaühing Loodusturism,

osaühing Matkajuht,

osaühing Viitong Reisid (Pärandimatkad),

osaühing Estonian Nature,

osaühing Urban Pirate,

osaühing Naturumi,

osaühing Kaks Hunti,

osaühing Natourest,

osaühing Viis Aastaaega,

mittetulundusühing Teadlikud Elamused