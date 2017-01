SEB panga sularahatehingu lähevad automaatidesse

SEB Lõuna regiooni juht Indrek Lass kõneles, et inimeste tarbijakäitumine on märgatavalt muutunud: kliendid eelistavad sularaha asemel järjest enam kaardiga maksta ja igapäevapanganduse tehingud on liikunud kontorist elektroonilistesse kanalitesse. Seetõttu on valdaval osal klientidest vaja pangakontoris käia vaid kord aasta või kahe jooksul. Sellest tulenevalt on kontorid muutunud tehingute tegemise keskustest nõustamiskeskusteks. «Sularahateenused ei kao kontorist kuhugi, need jäävad kõikidesse kontoritesse alles. Neid saab edaspidi kasutada iseteenindusalal asuvates sisse- ja väljamakseautomaatides, lisaks on tehingute tegemine automaadis tunduvalt soodsam või tasuta võrreldes pangatöötaja vahendusel tehtud tehinguga,» kõneles Indrek Lass.

Paide ja Viljandi kontori töötajad nõustavad kliente ja sõlmivad igapäevapanganduse, laenu-, liisingu-, kogumis-, investeerimis-, pensioni-, kindlustus- ja teisi lepinguid. Kontori lahtiolekuaegadel juhendavad pangatöötajad kliente, kes soovivad abi pangaautomaadi kasutamises.