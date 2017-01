Tulevik viigistas Tallinnas Tartuga

Tuleviku peatreener Aivar Lillevere ütles, et üldpildis oli kohtumine võrdne ja tulemus 0:0 õiglane.

«See oli senistest mängudes kindlasti raskeim. Mäng oli küll võrdne, kuid vastane kasutas kõrget pressingut ja oli väga agressiivne ning see pani meid kohati raskustesse. Võrreldes eelmiste kohtumistega oli teine tase,» vahendas meeskonna juhendaja sõnul klubi koduleht.

Aivar Lillevere hinnangul sai meeskond Tallinnas heal tasemel treeningkohtumise. «Mehi oli meil kaasas vähe, kuid kõik said plaanipäraselt korralikult mänguminuteid ja see on praeguses faasis väga oluline.»

Juhendaja ütlemist mööda mängis vastane jõuliselt ning ehkki Tartu näitas oma tegevusega väljakul üles võidutahet, oli viljandlastelgi häid skooritegemise võimalusi.

«Tammeka on kindlasti see punt, kelle vastu võib liigas julgelt peale minna ja oma mängu peale suruda,» võttis Aivar Lillever jutu kokku.

Tuleviku senised halliturniiri mängude tulemused on olnud järgmised: Narva Transiga 2:2, Pärnu JK Vaprusega 1:1 ja Maardu Linnameeskonnaga 3:2 võit. Järgmine kohtumine on viljandlastel laupäeval kell 17.30 Tallinnas Rakvere Tarvaga.