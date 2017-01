Seekordse Sakala stuudio arutelu on ajendatud president Kersti Kaljulaidi Viljandis öeldud lausest, et ta ei kavatse tuleval aastal minna Toompeale Konstantin Pätsi monumenti avama. Ajakirjanikud Rannar Raba ja Marko Suurmägi leiavad, et riigipea ei ületanud selle väljaütlemisega hea tava piiri, vaid andis kaudselt mõista, et rohkem otseütlemist teeks Eestile head.