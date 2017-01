Arvamus. Nime umbsõlme lihtne lahendus

On hea, et Abja, Halliste ja Karksi vald ning Mõisaküla linn jõudsid ühinemislepinguni. Otsus, et uue omavalitsuse nimi on Mulgi vald, valmistas aga tõelise pettumuse, ja otsus, et Mulgi valla juriidilise aadressi valib uue valla volikogu, pani pehmelt öeldes kukalt kratsima.