Nädala müük. 18. märts, 17 minutit

Praeguseks on kindel, et rekonstrueeritud Ugala teatri maja avapidu tuleb 18. märtsil, mil esietendub Pedro Calderón de la Barca kirjutatud ja Lembit Petersoni lavastatud «Nähtamatu daam». Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar ütles sel nädalal, et kevadhooaja etenduste piletimüügi algusega oodati viimase hetkeni, kui võis olla kindel ehituse valmimises lubatud ajaks. Müügiga hakati pihta 24. jaanuaril. Aga avapeole enam ei saa, sest selle pääsmed said ööl vastu teisipäeva interneti vahendusel 17 minutiga otsa.