Teedel püsib libeduse tekke oht

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt märjad. Piirkonniti halvendab nähtavust udu. «Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel õhutemperatuur endiselt nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks,» hoiatab maanteeamet.

Lisainfot teeolude kohta saab vaadata tarktee.ee või küsida, helistades maanteeinfo lühinumbril 1510.