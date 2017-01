Kes soovib telefoniga vaid rääkida ja keda nutifoni olemus ei heiduta, võib kõnelemiseks soetada just säärase aparaadi. Kui keerata targa masina lisavõimalused miinimumini, kestab aku kõneldes pikalt. Isegi siis, kui juttu jätkub kauemaks.

No mis hala see olgu! Kas tõesti saab nutitelefoni aku tühjaks ühe päevaga? Pikk katse näitab, et kui kasutada nutifoni vaid kõnelemiseks, kestab aku kenasti terve nädala ja kauemgi. Kusjuures rääkida jõuab selle ajaga mitu tundi.