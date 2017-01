Viljandi trikisuusataja lööb laineid USA mainekas spordiajakirjas

Foto on tehtud Tallinna–Tartu maantee ääres kümme aastat pooleli olevana seisnud ja veidi kummituslikuna mõjuval Jüri tööstusalal. «Omal ajal taheti sinna teha logistikakeskust, aga raha vist lõppes enne valmimist otsa,» lausus Jeeger.

Timo Jeeger ja Roman Neimann, kunstnikunimega Vanaisa, nägid erakordses paigas suusafoto tegemiseks head võimalust juba varem ning mullu otsustasid nad katset teha.

«Kui me sinna läksime, oli selle talve kõige külmem ilm, ligikaudu –25 kraadi, ja sellise temperatuuriga on raske hüpet ehitada,» rääkis Jeeger. Aluse, millelt hüpata, tegid nad elektritöödel kasutatavast kaablirullist ja kusagilt leitud vanast uksest. Lund sulatasid nad soojapuhuriga.

«Hoogu tõmbasime spetsiaalse vintsi abil. Paraku kippus see tõrkuma, seega pidime seadeldist vahepeal kohapeal parandama,» meenutas trikisuusataja. Esimesel hüppel tundus asi päris lootusetu, sest uksele kantud lumi lendas temaga koos sealt minema ja kõike tuli otsast alustada.

«Teisel või kolmandal katsel saime foto kätte ja kõigil olid suunurgad kõrvuni. Inimestele võib tunduda, et mis see pildistamine siis on, aga tegelikult kulub maailmatasemel foto tegemiseks pikki tunde.»

Jeeger lisas, et tema koostööst Roman Neimanniga on selles ajakirjas ilmunud veel viis fotot ja lähiajal peaks rohkemgi pilte ilmuma. Tallinnast pärit fotograaf Roman Neimann on teinud televisioonile reklaame ja muusikavideoid, sealhulgas ansamblitega Ewert and the Two Dragons ja Elephant from Neptunes.