Ma ei kahelnud hetkekski, et eelmisel nädalal Sakala vahendusel teatavaks saanud Kersti Kaljulaidi skepsis Konstantin Pätsile kavandatava monumendi suhtes paneb verbaalsed laksud heledalt kõlama. Nii näiteks leidis kolumnist Maarja Vaino Postimehes ilmunud arvamusloos, et kui üks Eesti president teatab, et ei taha minna teise Eesti presidendi mälestusmärgi avamisele, on see omajagu skandaalne.