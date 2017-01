Tuludeklaratsiooni eeltäitmise võimalused laienevad

Eelmisel aastal oli esimest korda eeltäitmise võimalus Uberi platvormi vahendusel tulu teeninud inimestel. Tänavu saavad eeltäitmise võimalusest osa ka Taxify, Autolevi ja Estateguru vahendusel tulu teeninud inimesed.

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul tahetakse eeltäitmise teenusega muuta tulude deklareerimine füüsilistele isikutele võimalikult mugavaks ja lihtsaks. «Pakutava mugavusteenuse kasutamine on vabatahtlik, endiselt on inimesel võimalik oma tulud esitada e-maksuameti kaudu alates 15. veebruarist,» selgitas Udde. Teenuse kasutamiseks peab inimene andma platvormile nõusoleku tuluandmete edastamiseks. Eeltäitmist soovinud inimeste andmed saadetakse MTA-le 1. veebruariks.

Lisaks saadab MTA sel aastal enne tulude deklareerimise perioodi algust otseteavituse inimestele, kellele kuuluvat kinnisvara on eelmise aasta jooksul portaali Booking.com vahendusel pakutud lühiajaliselt rendile. «Teavituse eesmärk on tuletada inimestele meelde, et eraisikuna renditulu teenides saab selle deklareerida alates 15. veebruarist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil,» ütles Udde.

Tulude deklareerimine algab 15. veebruarist, andmete turvalisuse tagamiseks soovitatakse e-MTA-sse siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil. Deklareerimist puudutavat infot ja abi saab MTA kodulehelt, ameti teenindusbüroodest või helistades maksu- ja tolliameti infotelefonidele.