Mälestusmündi kujundusvõistlus läheneb lõpule

2-eurone mälestusmünt on erikujundusega käibemünt, mille ühine külg on sama, kuid rahvuslikul küljel on mälestust jäädvustav kujundus. Esitada tuleb rahvusliku külje kujundus, mille kohustuslikud elemendid on tekst «Eesti» ja aastaarv 2017. Samuti tuleb kujunduses kasutada 12 tähest moodustunud sõõri, mis ümbritseb täielikult liikmesriiki tähistavat kujundust. 12 tähte tuleb paigutada nii, nagu need on kujutatud tavalisel 2-eurosel käibemündil.

Kujunduskonkursi reglemendi ja žürii töökorraga saab täpsemalt tutvuda Eesti Panga veebilehel.

Nõuetekohaselt vormistatud kavandite esitamise lõpptähtaeg on 31. jaanuar kell 12. Märgusõnaga tähistatud kavandid tuleb saata suletud ümbrikus Eesti Panka aadressil Mündižürii, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn.

Mälestusmündi kujundusvõistluse tulemused teeb Eesti Pank teatavaks 31. märtsil. Võidutöö eest makstakse pärast mündi emiteerimist autoritasu 2000 eurot.

Eesti erikujundusega 2-eurone münt jõuab ringlusse 2017. aasta teise poole alguses.