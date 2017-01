Toomas Hendrik Ilves pälvis suure auhinna

Fond märgib oma teates, et kümneaastase ametiaja jooksul muutis Toomas Hendrik Ilves Eesti digitaliseerimise presidendi vastutusalaks, pürgides selle sihi poole järjepidevalt ja targu.

«Eesti on näidiseksemplar sellest, kuidas Saksamaa digitaliseerimine võiks tulevikus välja näha,» ütles teate vahendusel Bertelsmanni Fondi juhatuse liige, Reinhard Mohni tütar Brigitte Mohn. «Toomas Hendrik Ilves tutvustas digitaliseerimist koolides ja klassiruumides kümme aastat enne nutitelefoni leiutamist. Ta taipas enne paljusid teisi, kui tähtis on digitaalsete oskuste varajane vastuvõtmine ja omandamine.»

Saksamaa kunagise ärimehe, Bertelsmanni meediakorporatsiooni ülesehitaja Reinhard Mohni auhind antakse igal aastal ühele silmapaistvale üleilmselt aktiivsele isikule, kel on olnud tähtis roll sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide lahendamises. Varem on selle auhinna pälvinud näiteks ÜRO endine peasekretär Kofi Annan, Poola poliitik Tadeusz Mazowiecki ning korruptsioonivastane organisatsioon Transparency International.

Toomas Hendrik Ilves kommenteeris uudist oma Facebooki lehel jagades lühidalt, et tal on au ja ta on tänulik.