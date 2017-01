Keskerakonnale on ammusest ajast omane komme, mida võiks nimetada kaksmeelseks. See väljendub selles, et eestikeelsele auditooriumile räägitakse üht juttu, aga vene keele kõnelejatele edastatakse kui mitte sootuks teine sõnum, siis vähemasti esitatakse see hoopis teistsuguses toonis.