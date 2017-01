Gripi ja viirushaiguste tõttu on isegi haiglad üle Eesti oma uksed külastajate ees kinni pannud, sest see aitab nakkuste levikut tõkestada.

Terviseameti statistika näitab, et Viljandimaal on viirushaigustesse haigestumine suurem kui Eestis keskmiselt. Kogu riigis on aga viiruste ja gripi käes vaevlevaid inimesi arvukalt ning mõnel pool suletakse isegi koole.