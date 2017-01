Tänane käsipallilahing Põlvas jõuab otsepildis lugejani

Servitile on see kohtumine koduses meistriliigas aasta esimene, kuid hea emotsiooni sai meeskond nädalavahetusel, kui hankis Balti liigas kaks võitu.

«Väga hea seis meil kindlasti pole. Puhkasime ja käisime aasta lõpus Hollandis turniiril,» sõnas Serviti juhendaja Kalmer Musting, kes on veendunud, et meeskonna mänguvorm on praegu alla keskmise. «Kui tahame Viljandit võita, peame paremini mängima, kui nädalavahetusel seda Balti liigas tegime,» kõneles ta.

Kuigi Viljandi Balti liigas nädalavahetusel võidurõõmu tunda ei saanud, jätsid peetud kohtumised peatreener Marko Koksile parema mulje kui eelmisel nädalal meistriliigas saadud võit HC Tallase üle.

«Serviti vastu peame suutma kaitses mängida sama aktiivselt ja tugevalt nagu nädalavahetusel,» lausus Koks ja lisas, et kindlasti tuleb meeskonnal parandada oma tegevust rünnakufaasis.