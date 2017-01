Pärnust. – Kalasaak on praegu Pärnu lahes wäike. Pisukesest heeringa suurusest wima kalast nõutakse turul 20-25 kop. «Soolase» järele kaebamist on üleüldiselt kuulda, sest seda kuskilt saada ei ole. – Ehk küll suured Pärnumaa metsad meid kolmest küljest piirawad, on puude puudus sellegipärast siin suur. – Möödaläinud aastal hakati siin postiga saadetawaid pakkisid kodu kätte tooma, mille eest igal pakkisaajal 20 kop. tuli maksta.