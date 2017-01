Ugala teatrimaja avapeo piletid müüdi öösel 17 minutiga läbi

Põhjaliku remondi läbinud teatrihoone avab uksed 18. märtsil, mil esietendub Pedro Calderón de la Barca kirjutatud ja Lembit Petersoni lavastatud «Nähtamatu daam». Ühtlasi saab publik tol pidulikul õhtul jalga keerutada Tanel Padar Blues Bandi ja DJ Mart Juure pakutava muusika saatel.

Teatrijuht Kristiina Alliksaare kinnitusel tuli selline menu suure üllatusena. «Loeme siit välja, et publik ootab maja valmimist vähemalt samasuguse elevusega nagu teatripere ise. Iseenesestki mõista teeb see suurt rõõmu,» lausus ta.

Alliksaare sõnul ootas teater kevadhooaja etenduste piletimüügi algusega viimase hetkeni, et olla kindel ehituse valmimiseks lubatud ajas. «Eks vaegtöid tule ette kõigil ehitustel. Lisaks tuleb haljastuse korrastamisega oodata kevade edenemist. Aga see on küll kindel, et meie ilusa maja avapidu tuleb just 18. märtsil,» lausus ta.

Ühtlasi avaldas Alliksaar rahulolu selle üle, et nii ehituse peatöövõtja aktsiaselts Nordecon kui Riigi Kinnisvara aktsiaselts on kogu protsessi vältel teatriga tihedat dialoogi pidanud. «Kõigi osaliste koostöö on olnud hea ning küllap on tänu sellele kõik läinud ootuspäraselt – mingeid katastroofe pole ette tulnud.»

Ugala turundus- ja avalike suhete juhi Mari Nurga sõnul kinnitas teisipäeva hommikul Centrumi kaubanduskeskuse fuajees asuva piletileti juures loogelnud järjekord seda, et ka teised Ugala kevadhooaja piletid lähevad hästi kaubaks.

Tolleks hetkeks oli enim ostetud pääsmeid kevadistele uuslavastustele. Kõige suuremat huvi tuntigi ajastutruu mõõga ja mantli komöödia «Nähtamatu daam» vastu. Populaarseim lastelavastus oli väikese saali esimene uuslavastus «Vai-vai, vaene Vargamäe» ehk «Tõde ja õigus» lastele. Ühtlasi osteti juba võrdlemisi hoogsalt pileteid hooaja lõpulavastusele «Gogoli disko», kus ulmepõneviku tegevus haarab pöördlavale paigutatava publiku 360 kraadi ulatuses.

13 000-ruutmeetrise põrandapinnaga Ugala teater on viimase aasta vältel olnud üks Eesti suuremaid ja keerulisemaid ehitusobjekte. Seal töötab iga päev paarsada ehitajat ning rekonstrueerimises osaleb ligi 40 ettevõtet.

Lisaks sellele, et maja fassaad ja interjöör läbivad täieliku uuenduskuuri, vahetatakse välja kõik heli-, valgus- ja lavaseadmed. Tööde kogumaksumus küünib koos käibemaksuga üle 10 miljoni euro.

Selleks, et avapeo ja esimeste etenduste ettevalmistamiseks jääks piisavalt aega, peab ehitaja maja võtmed teatrirahvale andma 23. veebruaril.