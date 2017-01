Viljandis loodud eakate tasuta bussisõitude korras on vastuolu. Pensionäride ühenduse esindaja sõnul ei jätku ettenähtud kordadest neile, kellel on bussiga sõita vaja, samas on sõitasoovijaid hoopis vähem, kui linn aasta tagasi eeldas.

FOTO: Elmo Riig