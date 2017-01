Kuidas takistada naistevastast vägivalda?

Ohvrite abistamiseks on Eestis rajatud toimiv ja laiaulatuslik võrgustik. Üks selle osa on ka viimastel kuudel suure tähelepanu alla sattunud naiste tugikeskused.

Vägivallavastases võitluses on kolm peamist tegevussuunda, mis on üksteisega tihedalt seotud: ennetus, ohvrite abistamine ja tegelemine vägivallatsejaga. Iseäranis naistevastase vägivalla ennetamiseks on oluline lõhkuda ühiskonnas kehtivad soostereotüübid, mis juhivad naisi ja mehi võtma omaks teatud uskumusi sobivate rollide, ametite, välimuse, käitumisstiilide ja muu kohta. Samuti tuleb õpetada lapsi juba maast madalast lahendama probleeme sõnade, mitte vägivalla abil.

Eesti on kurikuulus meeste ja naiste palgalõhe poolest – mullu oli Eesti palgalõhe Eurostati andmetel Euroopa Liidu suurim –, ent just majanduslik sõltuvus on üks põhjus, miks ei suudeta vägivaldsest suhtest lahkuda. Riik on soolise palgalõhe luubi alla võtnud. Selle ennetamiseks ja vähendamiseks pakutakse muu hulgas tööandjate koolitusi, julgustatakse võtma kasutusele läbipaistvaid ja objektiivsetel kriteeriumidel põhinevaid töö hindamise ja palgasüsteeme ning soovitakse muuta vanemapuhkuse süsteemi, et toetada naiste tööhõives osalemise võimalusi.

KUI NAINE ON kogenud füüsilist, seksuaalset, vaimset või majanduslikku vägivalda, peab ta saama abi. Siin on keskne roll võrgustikutööl.

Üks organisatsioon või asutus ei saa üksinda vägivallaohvri olukorda muuta. Vaja võib minna ohvriabi, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, lastekaitsja, tugikeskuse ja ka politseiniku panust. Viimastel aastatel on riik tegelnud aktiivselt võrgustikutöö arendamisega maakondades. Toimunud on hulgaliselt koolitusi kohalike ekspertide aktiveerimiseks ja ühe laua taha toomiseks.

Praegu jätkub võrgustike arendamine projektis MARAC. Soomes ja Suurbritannias katsetatud meetod on väga vajalik raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks ja uuesti ohvriks sattumise ennetamiseks. Kohalikud eksperdid arutavad ohvriabitöötaja eestvedamisel juhtumeid ja otsivad koos lahendusi, mis oleksid ohvrile ja tema lastele kõige mõistlikumad ja turvalised. Riske hinnatakse ühiselt, aga eri aspektidest, sest siis saab olla kindel, et ükski asjaolu ei jää arvestamata. Samasugused võrgustikutöö põhimõtted kehtivad ka seksuaalvägivalla ohvritega tegelemisel ja lastekaitses.

Eestis saabki enamik vägivalla ohvreid abi riiklikust ohvriabisüsteemist. 2015. aastal pöördus ohvriabisse 3650 täiskasvanud ja 520 alaealist perevägivalla ohvrit.

Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus.

Abi pakuvad ka kohalikud omavalitsused. Neil on kohustus pakkuda turvakodu ja esmast kriisinõustamist inimestele, kes vajavad turvalist keskkonda. Nii naistele, meestele kui lastele.

NAISTEVASTASE vägivalla ohvritele on üks esimesi tugesid ööpäevaringne tugitelefon 1492, kuhu helistamine on tasuta. Ühendust saab võtta ka e-postiga või Skype’i kaudu.

Tugitelefoni töötajad pakuvad ohvritele emotsionaalset tuge, hindavad koos ohvriga turvariske ja aitavad neid maandada ning informeerivad ohvreid nende õigustest, samuti edasistest abivõimalustest ja teenustest. Tugitelefoniteenust korraldab sotsiaalkindlustusamet, kes on selleks lepingu sõlminud Eesti naiste varjupaikade liiduga.