Läheneb maksusoodustusega ühingute taotluste esitamise tähtaeg

Taotluse esitamiseks peab ühing tegutsema avalikes huvides ja heategevuslikult. Lisaks peab ühing olema tegutsenud vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist ning peab tegutsemisperioodi kohta olema esitanud majandusaasta aruande.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna talitusejuhataja Monika Jõesaare sõnul on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumise peamised plussid, et see annab võimaluse saada oma tegevuse rahastamiseks tulumaksusoodustusega kingitusi ja annetusi, maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt stipendiume ja anda toimetulekuabi.

Kindlasti peaksid ühingud Jõesaare hinnangul arvestama seda, et nimekirjas olemine toob kaasa lisakohustusi ehk tuleb hakata aru andma tulude kasutamise ning saadud kingituste ja annetuste kohta. «Kui ühing oma tegevuses tulumaksusoodustusi kasutada ei saa, on järelemõtlemise koht, kas nimekirja saamine on vajalik, sest ilma soodustusteta ei ole ühingul ju mõtet oma halduskoormust tõsta,» lisas Jõesaar.

Taotluse nimekirja kandmiseks leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt, samuti leiate sealt info nimekirja kandmise eeliste kohta. Nimekirja kandmise otsus tehakse 1. juuliks.