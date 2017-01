Päikselisel laupäeval oli Holstre-Polli tervisekeskuses suusarõõmu nautimas palju naerusuiseid spordimehi. «Minu poolt saab see paik 100 plusspunkti. See on nagu väike Lapimaa,» sõnas eakas soomlane Henrik Kennää, kes on viimased neli aastat elanud Viljandis. Ta lisas, et käib Holstre-Pollis suvelgi jalutamas.