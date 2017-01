​Kui kompaniiülem leiab kas või ühe vales kohas vedeleva suitsukoni, võib ta anda korralduse see maha matta. Ja see ei käi nii, et konipillaja uuristab taskunoaga mätta sisse pisikese augu. Koni matusest võtab osa kogu sats ja igaüks saab ülesande kaevata sigaretijäänusele suur säng.