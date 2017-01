Muuseumi näitusetoas on säravaid pilte lasteraamatutest

Ehkki näitus on uudistajatele olnud avatud möödunud reedest on kõik huvilised selle pidulikule avamisele oodatud neljapäeval, 26. jaanuaril kell 12.

Catherine Zarip ja Anne Linnamägi on põlvkonnakaaslased, kes mõlemad tähistasid äsja 50. sünnipäeva.

Näituse pealkiri «Sajand» sündiski kunstnike juubelite liitmisel. Lisaks sünniaastale ühendavad neid ka õpingud Eesti kunstiakadeemias, mille mõlemad lõpetasid 1995. aastal. Anne Linnamäe eriala oli graafika, Catherine Zaripil aga keraamika. Ühine etapp nende eluloos on olnud ka pikaajaline töötamine kirjastuses Avita, Catherine Zarip on olnud suuremalt jaolt peakunstnik ning Anne Linnamägi kujundaja ja kunstnik. Sestap on nende käe all ja nende loominguga ilmunud terve hulk Avita õpikuid ja töövihikuid.

Õpperaamatute juurest jõudsid Zarip ja Linnamägi aga hoopis lasteraamatute illustreerimise juurde. Kui algusaastatel oli kunstnike stiil üsna sarnane, siis aja jooksul on mõlemad oma käekirja leidnud ja oma teed läinud. Catherine Zaripi tööd on muutunud lakoonilisemaks ja dekoratiivsemaks, Anne Linnamäe pildid võluvad pehme koloriidi ja leebe meeleoluga. Mõlema loomingut iseloomustab siiski piltidest kiirgav soojus ja armsus.

Eesti lastekirjanduse keskuse koostatud näitust saab Viljandi muuseumis näha 4. märtsini.

Muuseumi näitusemaja on talvehooajal avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17.