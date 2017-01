Hepatiidikampaania kutsub vereproovi tegema

Eesti infektsioonhaiguste seltsi esimehe Matti Maimetsa sõnul on C-hepatiidist üleriigilise kampaania tasemel rääkimine ja tegutsemine täiesti õigustatud, sest Eestis on hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut. Seda on ligi kolm korda rohkem, kui meil arvatakse olevat HIV positiivseid.

Eesti vähiliidu juhatuse esimehe Maie Egipti sõnul jätkatakse ülemöödunud aastal alustatut, sest probleem on suur ja teadlikkus endiselt väike. Kui eelmisel korral taheti kampaaniaga tõsta C-hepatiit inimeste tähelepanu alla ning rääkida haiguse iseloomust üldiselt, siis sel korral keskendub kampaania tasuta vereanalüüsile kutsumisele.

Iga haigust, sealhulgas vähki, on varases staadiumis avastades võimalik kontrolli all hoida ja mõnel puhul ravida. Vähiliidu missioon on inimesi sellest informeerida ja kutsuda riskirühma kuuluvaid inimesi analüüsi tegema. Et C-hepatiit on haigus, mille viirust võivad inimesed kanda 20 aastat, ilma et nad seda teaksid, avastatakse haigus tihti liiga hilja," selgitas Maie Egipt.

Meditsiinilabori Synlab abiga loodetakse teha analüüs vähemalt 1500 riskirühma kuuluvale inimesele. «Suure hulga inimeste tasuta testimisega soovime tuvastada juba nakatunud haigeid, kes muidu jõuaksid eriarstini liiga hilja,» täiendab labori infektsioonhaiguste valdkonna juht Paul Naaber.

Internetipõhine küsitlus, kas kuulute riskirühma, ning Synlabis tasuta vereanalüüsi tegemise info, kohad ja ajad on teavituskampaania kodulehel www.chepatiit.ee.

Kampaania kestab märtsi lõpuni ja selle korraldavad koostöös läbi Eesti vähiliit ja Abbvie. Analüüsipartner on Synlab Eesti. Kampaania on kooskõlastatud Eesti perearstide seltsiga.

C-hepatiidi riskirühma kuuluvad inimesed, kes on:

· saanud vereülekannet enne 1994. aastat

· lasknud ennast tätoveerida või augustada sertifitseerimata salongides

· on kokku puutunud teise inimese verega

· on jaganud süstalt (sh meditsiinilistel põhjustel).

Kampaania kestel testitud riskirühma kuuluvatele isikutele jagatakse vereanalüüsi andmisel kirjalikku infot ning tulemusega koos antakse patsiendile infektsionistide koostatud selgitused ja soovitused. Positiivsete vastuste puhul saavad inimesed saatekirja arsti vastuvõtule.

Ka perearstid saavad juhatada inimesi kampaania lehele ankeeti täitma ja tasuta testima.