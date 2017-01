Viljandi järve uisurajal on ohtlik

Ohtu päriselt vette kukkuda ei ole, sest vahepeal on õhk ja seejärel tugev 20-sentimeetrine jääkiht.

Jääraja korrashoidjad ja Mulgi uisumaratoni korraldajad paluvad seega jäärajale praegu mitte minna. Esiteks ei ole rajal kukkumine sugugi meeldiv ning teiseks rikuks praegune uisutamine jäärada ning Mulgi uisumaratoni korraldajatel muutuks olukord üsna keeruliseks.

Ehkki teated, mis märkisid, et jäärajal ei tohiks uisutada, pandi välja juba reede õhtul, Facebooki ning Sakala veebiküljele, oli seal eilse suurepärase ilmaga uisutajaid ikkagi palju. «Rannajoon on pikk ja iga meetri järele märki panna me ka ei suuda ja uisutaja võib tulla kust iganes järvele,» tõdes Kristjan Kivistik. Ta lisas, et jää ei ole just hetkel eluohtlik, aga pealmise õhukese jääkihi tõttu, mis hõlpsalt murduda võib, on kukumisoht suur.

Uisumaratoni toimumise on tekkinud olukord seadnud raskesse seisu. «Loodame parimat, et külm jäätab kaks kihti omavahel kokku ja saame parima jää, mis uisumaratoni ajaloos olnud on. Kahe jääkihi vahel on õnneks vesi, mis annab lootust, et kaks kihti külmuvad veel enne maratoni kokku ja siis oleks superolud!» sõnas Kivistik.

Viljandi järve uisurada suleti reede õhtul kell 21, rada haldav Viljandi Rattaklubi rõhutas, et alates 20. jaanuarist tuleb vältida uisurajal kõndimist, suusatamist ja uisutamist. Praegu tuleb hoiduda 4,3 kilomeetri pikkusel uisurajal uisutamisest, et vältida raja hävimist. Rattaklubi soovitab uisuhuvilistel lähipäevil uisutada Viljandi Paala järvel oleval rajal või Viljandi järve Orika silla poolses osas. Rada avatakse esimesel võimalusel, kui lume sulamisest rajale uhutud vesi on alumise kihini jäätunud.

Kõige värskemat infot raja olukorra kohta leiab Viljandi Rattaklubi Facebooki lehelt.