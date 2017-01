Viljandi järve uisurada on suletud

Rattaklubi andmetel on viimaste päevade jooksul plusskraadid sulatanud kõik järvejääl olnud lume. 20 sentimeetri paksusel jääkihil on 2—4 sentimeetri paksune veekiht, mille jäätumisel on 29. jaanuaril toimuvaks uisumaratoniks loodetavasti tagatud ideaalselt sile ja pragudeta võistlusrada.

Praegu on jäätunud vaid umbes 8–10-millimeetrine kiht rajal olevast veest ning uiskudega rajale astudes puruneb õhukene jääkiht, mis rikuks võistlusraja täielikult.

Praegu tuleb hoiduda 4,3 kilomeetri pikkusel uisurajal uisutamisest, et vältida raja hävimist. Rattaklubi soovitab uisuhuvilistel lähipäevil uisutada Viljandi Paala järvel oleval rajal või Viljandi järve Orika silla poolses osas. Rada avatakse esimesel võimalusel, kui lume sulamisest rajale uhutud vesi on alumise kihini jäätunud.

Kõige värskemat infot raja olukorra kohta leiab Viljandi Rattaklubi Facebooki lehelt.