Suure-Jaani jäärajasõit on edasi lükatud

Suure-Jaani valla noorsoo- ja sporditöönõuniku Mati Adamsoni ütlemist mööda pole jää paksus preagu järvel piisav, et osalejaterohket mõõduvõttu turvaliselt korraldada.

«Võistlus ära ei jää. Esialgu on see edasi lükataud ja anname inimestele võistlemisajast kindlasti teada,» kõneles Adamson.

Rein Valdmaa mälestuseks peetav autode jäärajasõidu võistlus on olnud arvuka osalejaskonnaga ning traditsiooniliselt on see kuulunud ka Suure-Jaani valla külade ja kogukondade vaheliste Lehola-Lembitu mängude kavva.