Rändrahnu motiiv on üks kujundus­element, mis peaks aitama Eesti kuvandit luua.

Pean tunnistama, et vähemalt ühes mõttes on läinud nädalal lansseeritud märk (või kontseptsioon või tööriistakast või raamistik või kuidas seda ka esitleda ei soovitud) juba edukaks osutunud. Ta paneb mõtlema. Iseasi muidugi, kas see oli üks sihte.