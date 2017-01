Kui ma näeksin nõndanimetatud Eesti brändi rändrahne mõnel kunstinäitusel, siis mõtleksin, et see on päris huvitav katsetus. Uus kirjatüüp on ilus. Kui ma tean, et selle valmimiseks on laristatud 200 000 eurot ja edasiseks «arendamiseks» kulub veel vähemalt 60 000, tundub see kõik absurdne, et mitte öelda kuritegelik.