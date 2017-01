Tartu ülikool ootab külla üheksanda klassi õpilasi

Tartu ülikooli avatud uste päev algab kell 12.30 aulas õppeprorektor Mart Noorma avaloenguga «Kuidas teha õigeid valikuid?». Loengu järel on õpilastel võimalik suunduda töötubadesse, mis peetakse kolmes sessioonis. Töötoad algavad kell 13, 14 ja 15 ning kestavad 45 minutit. Seega on igal õpilasel võimalik soovi korral osaleda kuni kolmes teda huvitavas töötoas.

Registreerimine töötubadesse kestab 23. jaanuarini aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/lahtiste-uste-paev-9-klassidele-26012017 või kuni töötubades kohti jätkub. «Varasem kogemus näitab, et mõned töötoad täituvad väga kiiresti, ja seepärast tasub aegsasti otsustada,» lausus avatud uste päeva korraldaja, TÜ teaduskooli peakoordinaator Terje Kapp.

Üheksanda klassi õpilaste avatud uste päev saab teoks neljandat korda ning on nõudluse tõttu suurem kui varem. Tänavusele lahtiste uste päevale on korraldajad valmis vastu võtma tuhat õpilast kogu Eestist. Terje Kapp kõneles, et suur õpilaste huvi on tingitud sellest, et üheksandas klassis tuleb noortel teha tulevikku puudutavaid tähtsaid valikuid.

Tänavusel avatud uste päeval on suuremat tähelepanu pööratud ka venekeelsele sihtrühmale, kellele pakutakse venekeelseid loengud ja töötubasid.