Täna kell 18 kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti naiste võrkpallimeistrivõistluste esiliigaturniiril klubi VilVol ja Peetri võrkpalliklubi naiskond. Viljandlannadele on see põhiturniiri kuues mäng. Seljataga olevast kuuest vastasseisust on nad teeninud seitse tabelipunkti.