Riigi koondumisest pealinna on räägitud aastaid. Põhjusega. Riiklikud asutused ja teenused on peaasjalikult optimeerimise lipukirja all tõepoolest pikema aja jooksul Tallinna või heal juhul paari suuremasse linna nihkunud. See on käinud plaanitult ja poolkogemata, täiesti avalikult ja üldsuse silme alt eemal.