Viimastel päevadel on nii üle-eestilisse trükimeediasse kui tele-eetrisse jõudnud mitu käsitlust sellest, kuidas juba niigi alandatud ja lõhkirebitud Reformierakonnas valitseb ajaloo suurim vastasseis kahe leeri vahel. Ja nagu sellest veel vähe oleks – õli pidavat tulle lisama uue esimehe Hanno Pevkuri iga järgmine samm. Kui asjalood on tõesti nõnda, näitavad need oravaparteis suurt rolli mängivate inimeste poliitilist ebaküpsust.