Kiiruskaamerad fikseerisid möödunud aastal 121 038 rikkumist

Lõppenud aastal tuvastasid kaamerad 14 626 sõidukiiruse ületamist rohkem kui 2015. aastal, ütles kolmapäeval uudisteagentuurile BNS politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusmenetlusteenistuse vanem Toomas Kaarepere. Enim rikkumisi oli aprillis ja mais, vastavalt 14 876 ja 14 665.

«Rikkumiste arvu tõus oli eelkõige tingitud jaanuaris ja märtsis maanteedele paigaldatud uute mõõtekohtade töölehakkamisest. Maanteedele lisandus kaheksa uut mõõtekohta – mõõtekabiini ja -posti, neist kahest on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas,» sõnas Kaarepere. Valdavalt paigaldati uued mõõtekabiinid tiheda liiklusega kohtadesse, kus suurim lubatud sõidukiirus on 50 kilomeetrit tunnis ja kus on varem juhtunud hulk raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi.

Enim, ligi viiendik kõigist trahviteadetest, saadeti Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Põltsamaa Puhu ristmikul paiknevate uute kaamerate tuvastatud rikkujatele. Seal on suurim lubatud sõidukiirus 50 kilomeetrit tunnis ning ühest postist mõõdetakse mõlemat sõidusuunda. «Mõõtekabiinidega pikemat aega kaetud kohtades on rikkumiste arv tunduvalt vähenenud,» lisas Kaarepere.