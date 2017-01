Ott Kiivikase kolm nõuannet algajale sportijale

Et alustavad sportijad endale entusiastliku treeninguga liiga ei teeks, tuletab Ott Kiivikas meelde Valio PROfeel proteiinijogurtite turuletuleku tõttupõhitõed, mida ära ei tasu unustada.

Trenn ja toitumine tasakaalu

Tervislik toitumine on treeningu lahutamatu osa ning trennijärgne toidukord on kehale vajalik ennekõike taastumiseks. Kehaline aktiivsus on tervise alus, kuid ilma toetava õige toitumiseta ei realiseeri treenija oma tulemusi maksimaalselt ning jõuab üsna kiiresti ületreeningu faasi. Pärast trenni vajab inimene alati süsivesikuid ja valke. Süsivesikud taastavad energiavarusid ja valgud peatavad lihaste lagunemise protsessi ning aitavad neil taastuda.

Valkudega väsimustunde vastu

Sporti tehes, olgu tegemist siis jõutreeningu, jooga või muu harrastusega, lagundame lihasrakke, mille taastumise võti ja ülesehitamise materjal on valgud. Peale selle toetavad need vereloomet, ainevahetust, immuunsüsteemi ja teiste vajalike ainete transportimist kehas. Valgud on süsivesikute ja rasvade kõrval ka toiduenergia allikaks. Kui me järjepidevalt lõhume lihasrakke rohkem, kui tagasi paneme, tekib väsimus.

Sportlastel on soovitav saada 20–35 protsenti kogu päevasest energiavajadusest rasvadest, 55–65 protsenti süsivesikutest ja 15–20 protsenti valkudest.

Vedelik peletab halva enesetunde

Nii mõnigi treenija rõõmustab trenni järel kaalule astudes väiksema numbri üle, mõistmata, et see pole tingitud rasvade põletamisest, vaid vedelikukaost, mis varem või hiljem halvas enesetundes väljendub. Ka trenniaegne väsimus, peavalu ja tüdimustunne võivad olla tingitud vedelikupuudusest. Seetõttu peaks igal treenijal alati olema sportides käepärast pudel vett või spordijooki.

See, kui palju vedelikku tarbida, on väga individuaalne ja sõltub nii inimese kehakaalust, ainevahetuse kiirusest, aga ka välistemperatuurist: mida palavam on treeninguruum või välitreeningu korral õhutemperatuur, seda suurem on ka vedeliku kadu.