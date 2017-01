President läheb õhtul uisutama

Millal president järvele rajatud nelja kilomeetri pikkusele rajale jõuab, ei osanud tema kantselei esindajad eile täpselt öelda.

Viljandi järvele uisuraja teinud ja selle eest hoolitsev kohaliku rattaklubi juht Kristjan Kivistik sõnas, et kavatseb enne presidendi saabumist raja puhtaks lükata. «Külma ilma siledat jääd praegu enam ei ole, sest sulailmad on tekitanud pragusid,» nentis ta. Samas kinnitas ta, et uisutada saab. «Auke ei ole, aga silmad tuleb lahti hoida.»

Poolteise nädala pärast on samal rajal kavas Mulgi uisumaraton ja enne seda loodavad rajategijad korda saada freessaha. Siis saab uisujää siledamaks freesida.

Presidendi ametlik maakonnavisiit algab neljapäeval. Siis käib ta peale jäähalli veel aktsiaseltsis Viljandi Aken ja Uks ning kultuuriakadeemias, kohtub pärimusmuusika aidas eakate abistamise vabakonnaga ja lõpetab maakonnavisiidi Pilistveres.