Vastuoluliste esinejatega kontsert lennukitehases tõi kaasa sõnasõja

Reedel astuvad Tehase rokiklubis lavale ansamblid P.W.A (lühend nimest Preserve White Aryans, tõlkes Säilitage Valged Aarialased) ning Revalers. Mõlemad bändid on tegutsenud pikka aega ning olnud mitut puhku korrakaitseorganite, sealhulgas kaitsepolitsei huviorbiidis. Põhjuse selleks annavad oma määratluse kohaselt kommunismivastast punkrokki viljelevate bändide laulusõnad ja visuaalsed elemendid. Ansamblite looming on sisult marurahvuslik, kutsub valget rassi ühtsusele ning kaldub ajuti rassismi ja ksenofoobiasse. Tihti leiavad sinimustvalgete ja rahvusromantiliste motiivide kõrval kasutamist keldi ristid ja ruunimärgid ning flirditakse haakristi ja muude keelatud või keelatu piirimaile kuuluvate sümbolitega.

Sedasorti ansamblite kontserte on Eestis politsei sekkumisega ära jäetud. Enamasti korraldatakse neid aga kinnistes seltskondades ja vähese reklaami kiuste ikkagi.

Emotsionaalsed lahingud sotsiaalmeedias

Sakala käsutuses on lehekülgede kaupa ekraanitõmmiseid eri inimeste Facebooki kontodelt, millel pärast kontserdi väljakuulutamist puhkesid lahingud. Nii teatas näiteks üks varjunime taha peituv ja end antifašistiks nimetav mees alustuseks, et kontserdi toimumine ei ole sugugi kindel ning et «tuleb hakata kokteile tegema», viidates ilmselt süütepudelitele, millega kontserdipaika rünnata. Mehe Facebooki profiili ehivad pildid kaetud nägudega antifašistidest ja muu hulgas on üleskutse

«Beat your local nazi scum» (tõlkes «Peksa kohalikku natsirämpsu»).

Sotsiaalmeedias oponeerijate hulka kuulus viljandlanna Katrin Kangus, kelle sõnul lõhub see kontsert Viljandis aastate jooksul tehtud töö sallivuse ja võrdsuse saavutamiseks. Kangus kutsus üles kontserti boikoteerima, kuid mõistis hukka süütepudelitega ähvardamise.

Teistelt oponentidelt kostis üleskutseid kaasata ürituse ärajätmiseks võitlusesse kohalik meedia, politsei ja linnavõimud. «Feimi ja reichi natsid pelgavad,» sedastas üks kontserdi vastane.

Möödunud reedel võeti korraldajate üllatuseks maha kontserdi tarbeks loodud Facebooki leht, samuti kadus internetist mõlema ansambli sotsiaalmeedia konto. Kontserdi reklaam on taastatud, samuti on taas nähtav ühe bändi Facebooki külg, kuid kõik varasemad postitused on sealt kadunud.

Korraldaja kutsuti politseisse aru andma

Üks ürituse eestvedajaid, lennukitehases tegutseva rokiklubi juht Kuuno Kuusik sai samal päeval, kui kontserdi reklaam Facebookist kadus, kutse Viljandi politseijaoskonda. Et tal oma sõnul midagi karta polnud, läks ta kohale.

«Me ei kutsu kontserdil kedagi üles vihkamisele ja vägivallale. Kui inimestele ei meeldi isamaalised ja rahvuslikud sõnumid või need bändid ja nende muusika, on see nende probleem. Kedagi vägisi kontserdile tulema ei sunnita,» nentis Kuusik pärast kohtumist korrakaitsjatega.

Seda, et lavale astuvate bändide repertuaaris rassistlikke lugusid leidub, ta ei eitanud, kuid kinnitas, et midagi säärast esitamisele ei tule. Selle kinnituseks näitas Kuusik protokolli, milles on kirjas, et politsei on korraldajaga kohtunud, tutvustanud talle karistusseadustiku paragrahvi 151, mis käsitleb diskrimineerimist rassi, rahvuse ja muu pinnalt, ning selgitanud talle tema vastutust avaliku korra tagamisel.

«Politsei eesmärk ei ole kontserti keelata, vaid juhtida tähelepanu esinejate poolt suuliselt levitatavale, seaduses keelatud sõnumile,» seisab protokollis. Korraldaja lubab dokumendis omalt poolt, et esitamisele ei tule vägivallale õhutavaid lugusid ning et laval ei eksponeerita ühtki natsisümbolitega ega muud keelatud eset.

Kuuno Kuusik kinnitas, et ta on suhelnud nii linnapea Ando Kivibergi kui kontserdi toimumispaigas tegutseva Viljandi noortekeskuse juhi Ege Enokiga ning mõlemaga asjad selgeks rääkinud. Ta rõhutas, et kontserdil valvavad korda turvamehed, alaealised sisse ei pääse ning samuti hoitakse ära võimalike provokaatorite pääs kontserdialale. «Olen ka ise uksel valves,» ütles Kuusik ja lisas, et on mitmel nende bändide kontserdil käinud. «Mulle ei meenu ühtki sellist, kus oleks toimunud korrarikkumisi või oleks kontserdile järgnenud mingit vägivalda ükskõik kelle suhtes.»

Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill ütles, et Eestis ei ole äärmuslikud ideoloogiad levinud. «Sellegipoolest pöörame teemale tähelepanu ning suhtleme aktiivselt inimestega, et vaenu õhutamisega seotud süütegusid või muidu arusaamatusi ennetada. Nii kutsusime jutule ürituse korraldaja ning oleme vestelnud ka teiste osalistega, kellele see kontsert korda läheb. Meie soov on nii selle kui teiste ürituste puhul, et need kulgeks rahulikult ja vahejuhtumiteta,» rääkis piirkonnavanem.

Ta lisas, et nagu tavaliselt, tagab üritusel korda turvameeskond ning kui olukord seda nõuab, kaasatakse politsei.

Oponent: tahtsin vaid olukorda rahustada

Nii Viljandis kui Eestis laiemalt on vaenu õhutamisega seotud süütegude hulk Lille sõnul muu maailmaga võrreldes marginaalne. Viimase kolme aasta vältel on olnud üksikuid juhtumeid ja Viljandis mitte ühtki.

Sotsiaalmeedias ürituse vastu sõna võtnud Katrin Kanguse hinnangul oli Facebookis aset leidnud sõnasõda emotsionaalne ennekõike korraldajate poolelt. Samuti kinnitas ta, et soovitas linnavolikogu liikmel Randel Läntsil politseisse pöörduda, sest üks kontserdi vastalistest ähvardas seda süütepudelitega.

«Ma olen kontserdi toimumise vastu, aga ütlesin kohe, et ähvardamine ei ole normaalne. Nägin, et see tekitab konfliktiohu, ja reageerisin selleks, et vältida lennukitehase hoovil puhkeda võivat kaklust. Korraldaja on pähe võtnud, et mina käisin ürituse peale politseile kaebamas. Enda arvates tegin heateo, nüüd aga saan selle eest vett kaela,» kõneles Kangus ja täpsustas, et politsei ise oli temaga ühendust võtnud.

«Viljandis on tehtud palju tööd, et siin oleks rahulik ja salliv õhkkond. Ma saan aru, et vihakõne ei ole Eestis keelatud, aga see ei tähenda ju, et peaksime kellelegi halvasti ütlema lihtsalt sellepärast, et ta on teise nahavärviga või teisest rahvusest. Milleks see kõik?» rääkis Kangus. Tema sõnul ilmus Facebookis kommentaare, kus teda ebatsensuurselt sõimati.

Mingit edasist protestikampaaniat või aktsioone Kangus vajalikuks ei pea ega kutsu selleks üles ka kedagi teist.