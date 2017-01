Ilves tuiskas päise päeva ajal läbi linna

Tõenäoliselt nägi ilvest hulk inimesi. Riia maantee ääres tööruume pidava osaühingu Sakala Teed valvekaamera salvestisest on näha, kuidas metsloom suure kiirusega üle tänava ettevõtte õuele jookseb. Tänaval liikus samal ajal ohtralt autosid ja jalakäijaid.

Videopildi järgi otsustades tuli ilves Reinu tee kandist, kus paiknevad suured korterelamud, aga ka kauplused ja tööstusettevõtted. Sakala Teede hoovis võttis ta tempo maha ning tegi teehooldusmasinate vahel mitu uudistavat tiiru. Lõpuks hüppas ta üle paari meetri kõrguse kivimüüri ning pages paanikas vareste kisa saatel kõrvalasuvale kalmistule.

Paarkümmend meetrit

Elmar Lubja / Marko Saarm

Ootamatu külalisega sattus silmitsi hoonekompleksi esimesel korrusel ametis olnud tööline Elmar Lubja (pildil). «Algul, kui ta kaugemal oli, vaatasin, et suur koer. Aga kui lähemale tuli, sain aru, et ilves mis ilves. Igavesti uhke – ilus suur loom, pealtnäha igati terve.»

Lubja sõnul tuli ilves otsejoones tema poole ning jäi paarikümne meetri kaugusel temaga tõtt vaatama. «Ega ta mind kartnud. Seepärast hoidsin igaks juhuks ühe küljega ukse varju, et kui veel lähemale tuleb, hüppan sisse peitu – mine hullu tea, ikkagi metsloom,» kirjeldas töömees.

Sakala tuvastas paar tundi hiljem lumele jäänud jälgede põhjal, et loom liikus kalmistult edasi lossimägedesse või Viljandi järve äärde. Sealt peaks tal olema juba üpris lihtne üle jäätunud veekogu vabasse loodusesse naasta.

Sakala fotograaf Marko Saarm, kes on jahimehena kolm ilvest küttinud, kommenteeris videojäädvustust vaadates, et ilmselt oli see kogenud täiskasvanud loom, mitte noor ullike, kes vähese elukogemuse tõttu tavatusse keskkonda sattus. Seda, kas rändur oli emas- või isasloom, ei saa Saarmi sõnul olemasoleva materjali põhjal kindlalt öelda.

Viljandis esimest korda

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts omakorda nentis, et ilvese rännak risti läbi linna on vaieldamatult erakordne sündmus. «Viljandis on tegeldud nii kobraste, põtrade, naaritsate kui rebastega, aga ilvest pole minu teada seal varem nähtud,» lausus ta.

Samas nentis Korts, et viimastel aastatel on kiskjate käekäiku uurivad loodusteadlased mujal Eestis kirja pannud mitu juhtumit, kus just ilves on inimeste elupaikades luusimas käinud.