«MuusikaSündmuse» aasta algab teisipäeval

«Viljandi Jazzkaarekese» alguseni on jäänud kolm kuud, programm tuleb läbi aegade üks põnevamaid. Suurim esineja, kes Viljandisse satub, on kitarrivirtuoos Nguyen Le, kes esineb Kristjan Randalu uuel kontserdil «Limes Occidentalis». Ent heal tasemel džässmuusika tegemist saab Viljandis kuulata-vaadata ka varem. Kontserdiprojekti «MuusikaSündmus» tänavuse aasta esimene veerand on džässilembene. Sellele projektile jõukohaseid klassikaliste suurvormide pakkumisi, nagu näiteks mullu sügisel, lihtsalt õhus ei olnud.

«MuusikaSündmus 2017» algab homme pärimusmuusika aidas toimuva Vind Prana kontserdiga. Kolmest suurepärasest muusikust koosnev Vind Prana toob publiku ette kava, mis viib kuulaja rändama uutele ambientsetele helimaastikele. Atmosfäärilisi helisid manab esile Raun Juurikas, rütmimustreid koob Arno Kalbus ja seda kõike ühendab meloodialiinidega ning klarnetisaundiga Meelis Vind.

Trio liider, muusik ja helilooja Meelis Vind on Eesti silmapaistvaim džässklarnetist, ta on mänginud koos peaaegu kõikide Eesti džässmuusikutega. Oma muusikalise tegevuse eest on ta pälvinud Eesti kultuurkapitali preemia (2012) ja Danske Jazziauhinna (2014). Tähelepanu on pälvinud tema koostöö Raivo Tafenauga («Two Minds – Two Lines») ning autoriplaadid «Twilight Patterns» (2006), «Vind Power» (2012) ja kammerlik «Liivamandala» (2013). Need muusikapalad on kõlanud ka Viljandis, välja arvatud «Liivamandala». Meelis Vind on seotud küll paljude nüüdismuusika ja džässmuusika kollektiividega, kuid olles väljaõppe poolest klassikalise muusika interpreet, kuulub ta 1987. (!) aastast ka Eesti riikliku sümfooniaorkestri koosseisu.

Arno Kalbus on löökpillimängu õppinud omal käel. Mänginud paljudes kollektiivides, on ta avalikkusele enim tuntud ansamblist Bombillaz.

Raun Juurikas on õppinud nii klassikalist kui džässklaverit, lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni erialal, esinenud peaaegu kõikides Euroopa maades ja pidevas koostöös tuntumate eesti džässmuusikutega nii kontserdil kui stuudios.

Kontsert pärimusmuusika aidas algab kell 19.

Enne «Viljandi Jazzkaarekest» on tulemas Helin-Mari Arder ja USA kitarrist Andy Fite, Mairo Marjamaa kvartett, kus mängivad Holger Marjamaa, Marti Tärn, Reigo Ahven, Prantsuse uusfolgilik akordioni-saksofoni duo Rhizottome ning Islandi laulu-kitarri duo Ragga Gröndal – Gudmundur Peterusson. Naistepäeva kontsert on austusavaldus Valter Ojakäärule Raivo Tafenau bändi ja Liisi Koiksoni ning Silver Laasi esituses. Kordamisele publiku soovil või nõudmisel tuleb Erki Pärnoja ja Anna Põldvee kontsert. «»MuusikaSündmus« – muusika, millest lihtsalt ei loobuta!» pakub jätkuvalt positiivseid emotsioone.