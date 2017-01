Tulevik viigistas Tallinnas Pärnuga

Viljandlased jäid taliturniiril Pärnu Linnameeskonna nime Vapruse vastu vahetanud võistkonna vastu mängides 0:1 kaotusseisu juba avapoolaja teisel mänguminutil. Teise poolaja keskel viigistas mänguseisu Jarmo Ahjupera.

Viljandi meeskonna peatreener Aivar Lillevere tõdes klubi kodulehel, et kiire värav oli ootamatu, aga eesmärk oli oma mängu peale suruda ja kohati see viljandlastel ka õnnestus.

Tallinnas kõigest kolme vahetusmängijaga käinud Tuleviku juhendaja tõdes, et paljude põhimeeste puudumine annab tunda. «Praegu on oluline mängijatele võimalikult palju mänguaega pakkuda, et kõik 90 mänguminutiga harjuksid. Kokkuvõttes võib öelda, et kohtumises oli rohkem positiivset. Eksimusi tuleb ikka, kuid oluline on õigesti mõelda ja mängu lugeda,» kõneles Aivar Lillevere.

Järgmise kohtumise peab Tulevik Tallinnas reedel kell 19.15 Maardu Linnameeskonnaga.