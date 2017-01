Pikk blond mees, must king jalas

Sõrm püsti ja pedaal läbi põhja ehk Autojuhtide välimääraja

Suurem jagu eestlasi istub igal argipäeva hommikul autorooli. Kellel on vaja õigeks kellaajaks tööle jõuda, kellel tahab pimesool opereerimist ja kellel sai keemilises puhastuses just parukas ära triigitud. Mõni meist on magamata, mõni äsja korraliku tüli maha pidanud ja mõni hoiab rooli esimest korda peos. Kõik me suundume ühisele asfaldiga kaetud lahinguväljale, kus kamraade ei ole ja pantvange ei võeta. Iga mats iseenda eest. Valige aga sobiv sõjarüü ja keerake süütevõtit.