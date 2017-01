Kiirmalesari jätkub Lahmuse koolipoisi juhtimisel

Seni on turniiri koondtabelis nime kirja saanud 28 noormängijat ning Suure-Jaani valla noortele pakuvad aktiivselt konkurentsi Viljandi huvikooli poisid ja tüdrukud.

Pärast viit vooru on 117 punktiga liidripositsiooni sisse võtnud Lahmuse kooli õpilane Marttin Allese, teisel kohal on Jan Kaasik samuti Lahmuse koolist ning kolmandat kohta hoiab Viljandi huvikooli õpilane Antonio Ibrus. Parim tüdruk on Maarja Kährik Viljandi huvikoolist.

Järgmine voor peetakse juba 19. jaanuaril Suure-Jaani koolis.