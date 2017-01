Spordihoone saalis läheb mürgliks

Eri vanuses mängijad võistlevad Viljandi sprodihoones ühtekokku neljal nädalavahetusel.

Esimestena astuvad laupäeval saali kõige vanemad ehk 2003. aastal sündinud noormehed. Meeskonnad on jaotatud kahte neljaliikmelisse alagruppi ning välja selgitatakse kogu paremusjärjestus.

Lisaks kahele Tuleviku esindusele, keda juhendab treener Antti Rosenberg, on esindatud Tartu Tammeka, Pärnu Vaprus, Keila ja lätlased Valmierast. Mängud algavad kell 10 ning finaalikohtumine orienteerivalt kell 16.20. Turniiril on ühe kohtumise kestus 17 minutit ja väljakul on korraga kuus mängijat.

Sel pühapäeval saab kaasa elada pisikestele jalgpalliharrastajatele: mõõtu võtavad 2008. aastal sündinud poisid. Turniirile on üles antud kümme võistkonda, kes samuti alustavad päeva kahes alagrupis. Treener Kevin Paavo juhendatavad Viljandi poisid teevad kaasa kahe koosseisuga. Lisaks on kohal Ülenurme, Pärnu JK ja Vaprus, Otepää, Tarvastu ja lätlased Valmierast. Selles vanuseklassis on mängu pikkus 13 minutit. Võistlused algavad kell 10 ja finaalmäng arvatavasti kell 16.30.