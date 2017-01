Kagu-Eesti festivalile korjatakse aruteluteemasid

Juulikuus eelmisest korrast tuttavas kohas aset leidvale üritusele kogutakse ettepanekuid jaanuari lõpuni. Tulemused avalikustatakse 1. märtsil.

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival on üks kolmest tänavusest arvamusfestivalist. Lisaks Kagu-Eestile on need veel 10. juunil Hiiumaal ning 11. ja 12. augustil Paides. Kõigi kolme festivali algatajad on otsustanud teha tänavuse ürituse ideekorje. Oma ideid saab esitada siin.

Korraldajad märgivad oma teates, et kõik ideede esitajad peaksid olema valmis pakutud arutelu ise korraldama ja tegema seejuures koostööd teiste ideede esitajatega. Tuge pakub [eel]arvamusfestivali korraldustiim, kes juhendab ja nõustab nii arutelude sisu kui tehnilise ettevalmistuse vallas. Festival töötab kõik pakutud teemad läbi ning võtab ideede esitajatega ühendust veebruari lõpus.

«Kui me räägime eripalgelisest Kagu-Eesti kultuuriregioonist, siis on näiteks siinsete inimeste käest hiljuti küsitud arvamust haldusreformi kohta,» ütles Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali eestvedaja Ott Rätsep. «Mõne kuu pärast selgub, kas ja mil määral nende arvamustega ka arvestati. Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali vabatahtlike meeskond loodab, et arvamuste kuulamine saab pigem reegliks, mistõttu soovime kõikide kohalike inimestega kujundada Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalist hea traditsiooni.»

Eelmise [eel]arvamusfestivali fotosid saab vaadata siin, samuti võib tutvuda läinudaastase programmiga.