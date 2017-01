SEB Heategevusfond pakub õppestipendiumi

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul on kuue aastaga fondile esitatud rohkem kui 1200 õppestipendiumi taotlust. «Meie stipendium, millega me toetame vanemlikku hoolt vajavate noorte haridustee alustamist või jätkamist, annab tavaperes kasvavate eakaaslastega sarnasemad võimalused,» kõneles Villard.

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi saab esitada 1. veebruarini. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusena teenitud tulust.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium.