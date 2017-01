Dominika elab praegu Karksi-Nuias oma vanima poja juures ja on valla ainus inimene, kes on elanud üle saja aasta. Küll on aga vallas mitu inimest, kes on vanemad kui 95-aastased.

Dominika Pelisaar on pärit Setumaalt ning elanud pikka aega Jõgevamaal Puurmanis. Tal on kümme last ning neist noorim, Georg Pelisaar, oli aastaid tagasi riigikogu liige.