Talveakadeemia tutvustab välismaalastele Eestit

Talveakadeemia on mõeldud eelkõige neile, kes juba õpivad, õpetavad või kohe asuvad seda tegema Eesti kõrgkoolides ning soovivad mugavas keskkonnas tutvuda uue ühiskonna, kultuuri, ülikooli ja õpetamismeetoditega.

Osalejad saavad ülevaate eesti keelest ja ajaloost, siinsetest tavades ja kommetest, aga ka siin pakutavast haridusest, selle sisust ja kvaliteedist. Oma ala professionaalid tutvustavad loengutes ja õpitubades eesti muusikat, filmi- ja teatrikunsti, esemelist pärandit ja saunakultuuri ning tähtis osa on ka mitmekülgsel kultuuri- ja meelelahutusprogrammil.

Idee algataja, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusvaheliste suhete spetsialist Liina Junolaine ütles, et see on suurepärane võimalus kogeda, mida tähendab olla osa Tartu ülikooli ja Viljandi kultuuriakadeemia õpilaskonnast. Kursusel saab tuttavaks Eesti, eestlaste ja neile omaste kultuuriaspektidega.

Registreerimine on avatud 18. jaanuarini. Üliõpilastel on osalemise eest võimalik teenida ka ainepunkte. Töökeel on inglise keel.

Rohkem infot talveakadeemia kohta leiab siit.