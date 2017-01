Riigihalduse minister käis Viljandis

Ta kohtus Viljandi maavanema Erich Palmiga ja Viljandimaa omavalitsusjuhtidega, käis Viljandi riigiasutustes ja aktsiaseltsis Viiratsi Saeveski ning Mulgi vallaks ühinenud omavalitsustes.

Minister tänas Viljandimaa omavalitsusjuhte haldusreformi eeskujuliku täitmise eest ning nentis, et Viljandimaa on üks väheseid maakondi, kus ühinemine ja liitumine on läinud suuremate tõrgeteta.

Nii maavanem kui ka omavalitsusjuhid tõid ministrile murekohtadena välja riigiteede seisukorra, vajaduse luua riigigümnaasiumile õpilaskodu, riigi avalike teenuste paiknemise maakonnakeskuses ning riigimaja rajamise küsimuse, mille lahendamine on möödapääsmatu, et tuua maakonda uusi riigiameteid.

Kell 14.06 parandatud aktsiaseltsi nimi.